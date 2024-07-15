Топовый армянский боец, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, Арман Царукян дал прогноз на титульный бой между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

«Я думаю, что Саша сейчас на своём пике. У него хорошая ударка, он очень умный боец — нереальный профессионал, который тщательно подходит ко всему. Я не смотрел все бои Усмана, но у него не было такой оппозиции, как Саня. Не было парней, которые могут хорошо бороться и драться, с такой защитой от борьбы. Уверен, что Шаблий победит», — сказал Царукян в подкасте на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, 13 апреля по московскому времени на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», Арман Царукян разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей. Для Царукяна эта победа стала четвёртой подряд.