«Что ты здесь делаешь?!» Царукян рассказал о забавной встрече с Даной Уайтом

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о забавной встрече с генеральным директором организации Даной Уайтом.

«Я подрался [на UFC 300], и земляки выделили мне машину, [Роллс-Ройс] «Фантом», личный самолёт, всё, что можно. И самую крутую гостиницу.

Выходят Дана Уайт и [Майкл] Хантер (матчмейкер UFC. – Прим. «Чемпионата») после ужина, и они садятся в обычный БМВ. Они сели, я сажусь в «Фантом», сзади ещё машина, вроде охраны. И я стою на светофоре, Дана стоит сзади, и мы знаем, что это его машина.

Водитель, который у меня сидел, он раньше катал Дану. Он машет Дане, Дана спускает окно и ему машет. Я спускаю [окно], и он такой: «Что ты здесь делаешь!? Откуда такая машина!?» Я говорю «На UFC 300 подрался». Он отвечает: «Да я знаю, но откуда?» — сказал Царукян в подкасте Адама Зубайраева.