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Хирн: Мадримов недооценён перед боем с Кроуфордом

Хирн: Мадримов недооценён перед боем с Кроуфордом
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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и узбеком Исраилом Мадримовым, который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«Мадримов — недооценённый аутсайдер, он готов нокаутировать Теренса Кроуфорда. Исраил должен действовать умно и правильно использовать движения, атаки под углами и мощь.

Не нужно заблуждаться, Кроуфорд — выдающийся боец, в то время как Мадримов — большой аутсайдер. Однако Исраил — парень, который отлично чувствует себя в ринге. Он верит в себя и в свою победу. У него отличная команда, и целая страна стоит за ним», — приводит слова Хирна пресс-служба промоушена Matchroom Boxing.

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