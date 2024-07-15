Стало известно, что Хабиб сказал Конору после того, как победил его на турнире UFC 229

Стало известно, что член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов сказал популярному ирландскому бойцу Конору Макгрегору после того, как тот постучал в четвёртом раунде от удушающего приёма Орла. Видео с расшифровкой слов Хабиба UFC выложила на своём официальном YouTube-канале.

«Засранец! Я размазал тебя, засранец (в оригинале были использованы нецензурные выражения. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Хабиб после завершения боя.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся в ноябре 2018 года в Нью-Йорке на турнире UFC 229. Их противостояние стало главным на турнире. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом в четвёртом раунде. После того как Конор сдался, между командами бойцов началась потасовка. Вскоре стало известно, что атлетическая комиссия штата Невада отстранила российского бойца на несколько месяцев.