Анкалаев: ситуация показывает, что если молчать, то тебе не дадут титульного шанса

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев поделился мнением на тему того, почему ему не дают титульного поединка в лиге.

«Не знаю, какое отношение ко мне у Даны. В UFC большую роль играет треш-ток. Может быть в этом плане с моей стороны есть упущения. Поскольку я более скрытный, не показываю свои эмоции, хотя они есть. Сейчас вот начал высказывать своё мнение и говорить то, что думаю. Раньше были мысли: не стоит говорить, надо сидеть скромно. Но ситуация показывает, что если молчать, то тебе не дадут титульного шанса», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.