Джонсу грозит тюремное заключение за конфликт с сотрудниками антидопингового агентства

Действующему обладателю титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американцу Джону Джонсу предъявлено два обвинения в мелком правонарушении — в нападении на человека и в воспрепятствовании в коммуникации. Об этом сообщает издание MMAFighting.

Джонсу грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в $ 1,5 тыс.

Напомним, согласно первоначальной информации, 6 апреля Джон Джонс находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда в дом вошёл сотрудник Drug Free Sport (DFS). Позднее Джонс отказался сдавать анализы для проверки на наличие запрещённых веществ.

После этого он начал угрожать его убить, а также отобрал у него телефон. Спустя несколько часов Джон опроверг информацию, обвинив в непрофессионализме самих сотрудников антидопинговой службы.