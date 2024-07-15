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Джонсу грозит тюремное заключение за конфликт с сотрудниками антидопингового агентства

Джонсу грозит тюремное заключение за конфликт с сотрудниками антидопингового агентства
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Действующему обладателю титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американцу Джону Джонсу предъявлено два обвинения в мелком правонарушении — в нападении на человека и в воспрепятствовании в коммуникации. Об этом сообщает издание MMAFighting.

Джонсу грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в $ 1,5 тыс.

Напомним, согласно первоначальной информации, 6 апреля Джон Джонс находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда в дом вошёл сотрудник Drug Free Sport (DFS). Позднее Джонс отказался сдавать анализы для проверки на наличие запрещённых веществ.

После этого он начал угрожать его убить, а также отобрал у него телефон. Спустя несколько часов Джон опроверг информацию, обвинив в непрофессионализме самих сотрудников антидопинговой службы.

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Источник: Джон Джонс угрожал офицеру антидопинговой службы DFS убийством
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