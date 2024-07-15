Арман Царукян рассказал о своём личном отношении к Исламу Махачеву

Топовый армянский боец, выступающий в лёгком весе UFC, Арман Царукян рассказал о своём отношении к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Нам делить нечего, мы не враждуем и делаем работу. Станем ли мы приятелями? Знакомыми точно будем. Если произойдёт так, что Исламу или Усману будет нужна моя помощь в чём-то, то обязательно помогу. У меня нет к ним никакого человеческой ненависти. Я думаю, что и у них ко мне тоже. Если бы между нами что-то подобное было, о мы выяснили бы этот вопрос. А сейчас просто подогреваем интерес», — сказал Царукян в подкасте на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, 13 апреля по московскому времени на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», Арман Царукян разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей. Для Царукяна эта победа стала четвёртой подряд.