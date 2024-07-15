БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян рассказал о своём личном отношении к Исламу Махачеву

Арман Царукян рассказал о своём личном отношении к Исламу Махачеву
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый армянский боец, выступающий в лёгком весе UFC, Арман Царукян рассказал о своём отношении к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Нам делить нечего, мы не враждуем и делаем работу. Станем ли мы приятелями? Знакомыми точно будем. Если произойдёт так, что Исламу или Усману будет нужна моя помощь в чём-то, то обязательно помогу. У меня нет к ним никакого человеческой ненависти. Я думаю, что и у них ко мне тоже. Если бы между нами что-то подобное было, о мы выяснили бы этот вопрос. А сейчас просто подогреваем интерес», — сказал Царукян в подкасте на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, 13 апреля по московскому времени на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», Арман Царукян разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей. Для Царукяна эта победа стала четвёртой подряд.

Материалы по теме
Царукян дал прогноз на титульный бой между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android