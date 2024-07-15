Арман Царукян дал прогноз на потенциальный бой между Махачевым и Эдвардсом

Топовый армянский боец, выступающий в лёгком весе UFC, Арман Царукян дал прогноз на возможный титульный бой между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом.

«Если Белал проиграет, то у Ислама появится желание подняться в полусредний вес. И я думаю, Ислам выиграет у Эдвардса за счёт борьбы. Леон тоже неплохой. Он левша, хорошо ногами бьёт и дышит нереально – даже не потеет во время боя. Спокойно стоит, лишних движений не делает», — сказал Царукян в подкасте на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, 13 апреля по московскому времени на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», Арман Царукян разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей. Для Царукяна эта победа стала четвёртой подряд.