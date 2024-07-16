Анкалаев: могу победить Перейру влёгкую. С его скоростью рук он меня не коснётся

Российский боец в полутяжёлом весе UFC Магомед Анкалаев заявил, что полностью уверен в своей победе в очном поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Я могу победить Перейру влёгкую. Максимум он может меня зацепить. С его скоростью он меня не коснётся вообще. Единственное, он меня лоу-киком может достать. С рук он не коснётся меня. Я уверен в себе настолько, что могу в стойке его побить. Могу гарантировать, что не буду использовать борьбу в поединке с ним. Хочу избить его», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.