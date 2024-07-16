Глава UFC Дана Уайт пожертвовал $ 50 тыс. пострадавшим на митинге Трампа

Генеральный директор UFC Дана Уайт сделал пожертвование пострадавшим после громкого нападения на бывшего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Daily Wire, сумма составила $ 50 тыс.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июля. Политик прошёл медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов после инцидента Трамп уже появился на публике.

По сообщениям американских властей, в результате покушения пострадали несколько человек.

Отметим, что Дональд Трамп является фанатом смешанных единоборств и часто посещает номерные турниры UFC.

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