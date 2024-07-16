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Том Аспиналл объяснил, зачем каждое утро окунает костяшки в бензин

Том Аспиналл объяснил, зачем каждое утро окунает костяшки в бензин
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Временный чемпион UFC в категории до 120 кг британец Том Аспиналл рассказал, как проходит его тренировочный процесс.

«Около четырёх часов утра я выхожу на улицу, немного занимаюсь боем с тенью в тюках сена, а затем применяю старый метод путешественника — на восходе солнца обмакиваю костяшки в бензин примерно на 20 минут – это их закаляет», — приводит слова Аспиналла издание MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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