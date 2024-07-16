ESPN назвал бойца ММА и боксёра, которые входят в топ-100 лучших спортсменов XXI века

Авторитетное издание ESPN US составило рейтинг с сотней лучших спортсменов XXI века. На этой неделе были названы только 25 имён атлетов, которые занимают места с 100-го по 76-е. При выборе во внимание принимались только результаты с 2000 года.

Среди бойцов смешанных единоборств (ММА) и боксёров в список издания вошли следующие спортсмены: член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер, становившийся чемпионом промоушена в полусреднем и среднем весе (76-е место), и бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Бернард Хопкинс (78-е место).

Издание также отмечало баскетболистов и баскетболисток, которые входят в сотню лучших спортсменов XXI века.

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