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Официально анонсирован следующий бой Наои Иноуэ

Официально анонсирован следующий бой Наои Иноуэ
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Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ в следующем поединке встретится с представителем Австралии Ти Джеем Доэни. Об этом информирует пресс-служба американской промоутерской компании Top Rank Boxing. Противостояние запланировано на 3 сентября в Токио. Иноуэ будет защищать свои титулы во втором легчайшем весе.

Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В общей сложности на счету Иноуэ 27 поединков, в каждом из которых он одерживал победы. В активе Джея Доэни 30 боёв, в которых он добыл 26 побед и потерпел четыре поражения.

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