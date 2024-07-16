WBC назначил Шакуру Стивенсону соперника для обязательной защиты титула

Чемпион WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон должен будет провести обязательную защиту титула в поединке с мексиканцем Уильямом Сепедой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Майкл Бенсон, сославшийся на пресс-службу Всемирного боксёрского совета (WBC). Спортсмены должны прийти к соглашению до 20 августа.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг). В общей сложности на счету Стивенсона 22 победы (10 нокаутом) в 22 поединках. Сепеде в настоящий момент 35 лет. В его активе на профессиональном уровне 42 боя, в которых он добыл 37 побед (28 нокаутом) и потерпел пять поражений.

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