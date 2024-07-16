Тактаров ответил тем, кто считает, что первый чемпион UFC из РФ — Хабиб, а не он

Прославленный боец смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров прокомментировал мнение некоторых специалистов, считающих Хабиба Нурмагомедова, а не его, первым чемпионом UFC из России. Тактаров завоевал пояс лиги Даны Уайта на турнире UFC 6, который состоялся в 1995 году. Хабиб стал чемпионом UFC в 2018 году, победив американца Эла Яквинту.

«Что мог бы ответить этим людям? Это, видимо, считает даже не он сам, а люди вокруг него. Эту историю сначала придумал Саша Лютиков, потом сам же её опроверг. Но если кто-то из России был чемпионом до 1995 года, не с украинской шапочкой, а с русским флагом, то пожалуйста.

Но вы мелко плаваете. Я был первым чемпионом не из Америки. Я первый чемпион из Старого Света. И вообще все люди, которые до этого выигрывали UFC, были либо из Северной Америки, либо из Южной. Я тогда дрался не с людьми, которые в свободное время были брокерами по недвижимости, портными и малярами. Ребята жили боями, больше ничем не занимались», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».

Материалы по теме Олег Тактаров показал архивное фото со скончавшимся голливудским актёром

Первый чемпион UFC из России: