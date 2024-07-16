Александр Волков посетил Национальный парк «Секвойя» в Калифорнии с гигантскими деревьями

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, посетил Национальный парк «Секвойя» в Калифорнии (США), который известен своими большими деревьями (секвойями). Соответствующими фотографиями у себя в социальных сетях поделилась жена Александра Вита.

Фото: Из личного архива Виты Волковой

Фото: Из личного архива Виты Волковой

Напомним, в последнем поединке, который проходил 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии, Александр встречался с соотечественником Сергеем Павловичем и победил его единогласным решением судей. После боя Волков подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. Всего на счету Александра 38 побед при 10 поражениях. В активе Сергея 18 побед при трёх поражениях.

Как россияне бились между собой в UFC: