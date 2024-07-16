Олег Тактаров ответил, кто бы победил, он или Фёдор Емельяненко, в своих праймах

Именитый ветеран смешанных единоборств (ММА) первый чемпион UFC из Российской Федерации Олег Тактаров ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с соотечественником и легендарным бойцом ММА Фёдором Емельяненко. У Тактарова поинтересовались, кто вышел бы победителем в их бою, если бы оба были в своей лучшей форме.

«Если бы я готовился к нему… Партер-то у него похуже был, чем у меня. Его по большому счёту научил бороться Сергей Лоповок, который был моим главным спарринг-партнёром в Кстово. И он тогда не был в большом восторге от его формы в партере. А что касается стойки, Фёдор был бросковым парнем. По правилам самбо, дзюдо у него всё хорошо получалось, он чувствительный, резкий. Но, повторюсь, в партере я его превосходил. Другое дело, что, конечно, могло что-то прилететь, какая-то сечка. ⟨...⟩ Поэтому чёрт его знает, что бы было. Тем более я тогда уже бокс свой поставил. Извините меня, я с Джеймсом Тони четыре раунда продержался. А он хотел меня просто разорвать, убить. Тогда Тони был одним из лучших боксёров. Но кто, чего и когда – это для гадалок», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».

Тактаров за время карьеры в ММА одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два поединка с его участием завершились вничью. Емельяненко в общей сложности добыл в ММА 40 побед и потерпел семь поражений.

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