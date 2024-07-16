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Дана Уайт отреагировал на слова Макгрегора по поводу срока боя с Чендлером

Дана Уайт отреагировал на слова Макгрегора по поводу срока боя с Чендлером
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавние слова бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора по поводу сроков возвращения в октагон. Ранее ирландец говорил, что разговаривал с Уайтом и бой с Майклом Чендлером должен точно состояться в 2024 году.

«Этот бой должен состояться. Знаете, мы его уже долго ждём. Это будет потрясающий весёлый бой. На данный момент у меня нет никакой даты относительно этого поединка. Очевидно, что и мне, и фанатам и ESPN хотелось бы, чтобы противостояние состоялось в 2024 году. Но посмотрим, как всё сложится», — сказал Уайт на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

Чендлер и Конор Макгрегор должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня, однако поединок отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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