Боец UFC Сергей Павлович высказался о матче «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России
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Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, поделился впечатлениями от посещения матча «Зенита» и «Краснодара», состоявшегося в рамках Суперкубка России. Победу со счётом 4:2 одержал «Зенит».
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Недавно я побывал на Суперкубке России по футболу в Волгограде! «Зенит» показал класс и одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2. Игра была захватывающей! Но не только футбол порадовал меня — город Волгоград оказался удивительно гостеприимным, а местные жители — добрыми и отзывчивыми. Очень рад, что побывал здесь, и надеюсь вернуться сюда снова», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.
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