Боец UFC Сергей Павлович высказался о матче «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, поделился впечатлениями от посещения матча «Зенита» и «Краснодара», состоявшегося в рамках Суперкубка России. Победу со счётом 4:2 одержал «Зенит».

«Недавно я побывал на Суперкубке России по футболу в Волгограде! «Зенит» показал класс и одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2. Игра была захватывающей! Но не только футбол порадовал меня — город Волгоград оказался удивительно гостеприимным, а местные жители — добрыми и отзывчивыми. Очень рад, что побывал здесь, и надеюсь вернуться сюда снова», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

Как россияне бились между собой в UFC: