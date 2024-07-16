БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Сергей Павлович высказался о матче «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России

Боец UFC Сергей Павлович высказался о матче «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке России
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, поделился впечатлениями от посещения матча «Зенита» и «Краснодара», состоявшегося в рамках Суперкубка России. Победу со счётом 4:2 одержал «Зенит».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Недавно я побывал на Суперкубке России по футболу в Волгограде! «Зенит» показал класс и одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2. Игра была захватывающей! Но не только футбол порадовал меня — город Волгоград оказался удивительно гостеприимным, а местные жители — добрыми и отзывчивыми. Очень рад, что побывал здесь, и надеюсь вернуться сюда снова», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Детские обиды больших ребят. Волков морально сломал Павловича?
Детские обиды больших ребят. Волков морально сломал Павловича?

Как россияне бились между собой в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android