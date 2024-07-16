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Тактаров — об Александре Емельяненко: племя грязных чушпанов, руки не подам

Тактаров — об Александре Емельяненко: племя грязных чушпанов, руки не подам
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Прославленный боец смешанных единоборств (ММА) россиянин Олег Тактаров высказал отношение к соотечественнику Александру Емельяненко. Ранее именитые спортсмены не раз в жёсткой форме отзывались друг о друге.

«Как говорил наш президент: «Кто как обзывается, тот так и называется». Я этому проституту и руки не подам. Хотя если он будет в болоте тонуть, конечно, руку протяну, вытащу, дам пинка и пойду дальше. А так мне не надо таких друзей. Если человек с таким грязным ртом что-то вякнул, то эти вещи можно простить, но не забыть. Это племя грязных чушпанов, не надо на них обращать внимания», — приводит слова Тактарова «Советский спорт».

На счету Тактарова в смешанных единоборствах 17 побед и пять поражений. Ещё два поединка с участием Олега завершились вничью. В активе Емельяненко в ММА 28 побед, девять поражений и одна ничья.

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