Диаз подал в суд на промоутера за то, что тот не выплатил ему $ 9 млн за бой с Масвидалем

Известный американский боец ММА Нейт Диаз подал в суд на промоутерскую кампанию «Фанмио» и её директора Соломона Энгеля за то, что он не получил гарантированной выплаты по контракту в $ 9 млн за боксёрский бой с Хорхе Масвидалем. Об этом сообщает портал MMAFighting.

Согласно имеющейся информации, Энгель выплатил Диазу аванс в размере $ 1 млн. Исходя из данных иска, причина, из-за которой Нейт не получил обещанный гонорар, заключается в том, что Соломон Энгель намеренно обманул представителей Диаза, дав ложные обещания насчёт имеющихся денег. Кроме того, промоутер многократно звонил менеджерам бойцам после боя, уверяя их, что у него такой суммы нет и его жена может подать на развод из-за больших финансовых потерь.