Хамзат Чимаев рассказал, на каком турнире планирует провести свой следующий бой

Топовый непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC.

«Сам тоже жду своего возвращения. Скорее всего, это произойдёт в октябре в Абу‑Даби (UFC 308. — Прим. «Чемпионата»). Соперник пока неизвестен, но я хотел бы за титул подраться, у меня семь боёв — семь побед. В UFC нет такого бойца, кто бы семь боёв выиграл, а за пояс не подрался. Дана Уайт постоянно разное говорит, но переговоры у нас идут.

Я сейчас начал свои тренировки тут, в России, в «Ахмате», таких условий у меня раньше нигде не было, это первая моя подготовка в России. Планирую и дальше в России готовиться. Мне кажется, что через пару лет в UFC будет много ребят из Чеченской республики выступать, потому что я тут много спортсменов вижу очень хороших, просто по именам не хочу никого выделять», — приводит слова Чимаева портал «Матч ТВ».