Магомед Анкалаев: я давно чувствую себя чемпионом

Российский боец в полутяжёлом весе UFC Магомед Анкалаев заявил, что давно ощущает себя чемпионом UFC и в случае победы в потенциальном титульном поединке он не будет выбирать себе удобных соперников.

«Я давно чувствую себя чемпионом. Если стану чемпионом, то не буду выбирать себе выгодного соперника. Буду выбирать того, кто заслуживает этого. Это же спорт, тут нет никакой политики», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.