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Дастин Порье дал понять, с кем из бойцов ему интересно провести следующий поединок

Дастин Порье дал понять, с кем из бойцов ему интересно провести следующий поединок
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Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье обозначил шесть бойцов, с которыми ему было бы интересно подраться.

Джон Аник (комментатор UFC). Веришь ли ты, что твоим следующим соперником будет кто-то из следующих бойцов: Нейт Диаз, Конор Макгрегор, Алекс Волкановски, Джастин Гэтжи, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра и Колби Ковингтон?

Дастин Порье. Абсолютно точно. Если мне вновь придётся драться, то моим оппонентом опредлённо будет кто-то из них.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Дастин Порье разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

В своём рекорде Дастин имеет 30 побед, девять поражений, а также один бой был признан ничьей.

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