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Уайт — о турнире UFC 306: это будет самым уникальным шоу, которое когда-либо проводилось

Уайт — о турнире UFC 306: это будет самым уникальным шоу, которое когда-либо проводилось
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что предстоящий турнир UFC 306 будет самым уникальным шоу, которое когда-либо проводилось в истории.

«На этом турнире мы собираемся организовать 10 боёв. Этот кард будет сложно вынести мексиканцам. Я уже вложил в этот турнир порядка $ 17 млн, хотя сентябрь будет не так скоро. Не устану повторять, что это будет самым уникальным и крутым шоу, которое когда-либо проводилось в спорте», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, по неподтверждённой информации на турнире UFC 306 состоится титульный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и грузинским топовым проспектом Мерабом Двалишвили. Кроме того, сообщается, что на данном ивенте выступит чемпионка UFC в легчайшем весе Алекса Грассо.

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