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Назван срок возвращения Сергея Павловича в октагон

Назван срок возвращения Сергея Павловича в октагон
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Топовый российский боец, выступающий в тяжёлой весовой категории (до 120 кг), Сергей Павлович вернётся в октагон в конце текущего года.

«Вчера Сергей наконец путём хирургического вмешательства устранил все проблемы, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться к бою! Впереди какое то время займёт реабилитация! Далее полноценная подготовка! В планах в конце года провести бой!» — сказано в официальном телеграм-канале Сергея.

Напомним, в последнем поединке Сергей разделил октагон с соотечественником Александром Волковым на турнире UFC, который состоялся в Саудовской Аравии. Александр победил единогласным решением судей. После боя Волков подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. Всего на счету Александра 38 побед при 10 поражениях. В активе Сергея 18 побед при трёх поражениях.

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