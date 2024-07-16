Менеджер Рафаэля Физиева рассказал, когда его подопечный собирается провести следующий бой

Менеджер топового азербайджанского бойца Рафаэля Физиева Саят Абдрахманов рассказал, когда его подопечный собирается провести следующий бой в UFC.

«У Рафы всё хорошо. Он полностью прошёл реабилитацию после операции. Сейчас уже приступил к полноценным тренировкам. Готов уже осенью, условно, в конце сентября и начале октября выступить. Мы хотели получить поединок против Бенуа Сен-Дени. Но предпочтение отдали Ренато Мойкано. Поэтому будем смотреть, кто будет доступен. В любом случае соперник будет, скорее всего, из топ-15», — сказал Саят в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.