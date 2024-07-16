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Менеджер Шавката Рахмонова ответил, будет ли Номад страховать бой Эдвардс — Мухаммад

Менеджер Шавката Рахмонова ответил, будет ли Номад страховать бой Эдвардс — Мухаммад
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Менеджер топового казахстанского бойца, который выступает в полусреднем весе UFC, Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов ответил, будет ли его подопечный готов страховать титульный бой между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

«Шавкат основательно подходит к поединку. Поэтому варианты с заменой и коротким уведомлением он особо не рассматривает», — сказал Саят в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, в главном поединке турнира UFC 304 в октагоне встретятся действующий чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый палестинский боец Белал Мухаммад.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов задушил во втором раунде Стивена Томпсона.

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