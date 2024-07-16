Хамзат Чимаев встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом Буйвасаром Сайтиевым

Топовый непобеждённый чеченский боец, выступающий в среднем весе (до 84 кг) UFC, Хамзат Чимаев встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Буйвасаром Сайтиевым в Грозном, Республика Чечня.

Фото: Социальные сети Хамзата Чимаева

«Я очень рад был встретиться и пообщаться с нашим дорогим старшим братом, легендой всего спорта в целом, одним из самых уважаемых во всём мире борцов Бувайсаром Сайтиевым. Каждая встреча с Бувайсаром для меня бывает очень полезной и ценной, на них он делится со мной своим бесценным опытом и даёт советы и наставления, которые, несомненно, пригодятся мне в моей спортивной карьере.

Бувайсар в самое тяжёлое для нашего народа время радовал всех нас своими яркими победами и поднимал на самый высокий уровень имя чеченского спорта и нашего региона!» — подписал фото Хамзат.

Буйвасар Сайтиев также является шестикратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.