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Оглашён состав участников боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup»

Оглашён состав участников боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup»
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Оглашён состав участников командного боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup», который состоится 17-18 июля в Краснодаре. В мероприятии примут участие клубы «Динамо», «Монако», «Црвена Звезда» и «Кубань».

Бои будут идти три раунда по три минуты. По итогам жеребьёвки сформировались следующие полуфинальные пары: «Динамо» — «Монако» и «Кубань» — «Црвена Звезда».

Составы команд:

«Динамо»:

51 кг — Адам Альвиев;
57 кг — Алексей Киселёв;
63,5 кг — Тигран Согоян;
71 кг — Худобаш Авджамилов;
80 кг — Ильяс Магомедов;
92 кг — Денис Козлов;
свыше 92 кг — Александр Дорофеев.

«Кубань»:

51 кг — Михаил Прокопьев;
57 кг — Андрей Федорцев;
63.5 кг — Михаил Григорян;
71 кг — Рамазан Шалтумаев;
80 кг — Артовазд Ароян;
92 кг — Савва Курочкин;
свыше 92 кг — Владислав Комаров.

«Монако»:

51 кг — Ион Плинга;
57 кг — Василе Мискои;
63,5 кг — Виктор Вакула;
71 кг — Александр Шарапов;
80 кг — Леньер Гонсалес;
92 кг — Куродгитдин Козау;
свыше 92 кг — Алессандро Оливейро.

«Црвена Звезда»:

51 кг — Муххамадризо Мухаммедалиев;
57 кг — Виталий Бойцов;
63,5 кг — Насиф Сейджи;
71 кг — Игорь Рогич;
80 кг — Данила Шелех;
92 кг — Максим Гузон;
свыше 92 кг — Александр Михайло.

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