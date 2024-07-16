Оглашён состав участников боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup»

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Оглашён состав участников командного боксёрского турнира «Бетсити. EUBC Champions Cup», который состоится 17-18 июля в Краснодаре. В мероприятии примут участие клубы «Динамо», «Монако», «Црвена Звезда» и «Кубань».

Бои будут идти три раунда по три минуты. По итогам жеребьёвки сформировались следующие полуфинальные пары: «Динамо» — «Монако» и «Кубань» — «Црвена Звезда».

Составы команд:

«Динамо»:

51 кг — Адам Альвиев;

57 кг — Алексей Киселёв;

63,5 кг — Тигран Согоян;

71 кг — Худобаш Авджамилов;

80 кг — Ильяс Магомедов;

92 кг — Денис Козлов;

свыше 92 кг — Александр Дорофеев.

«Кубань»:

51 кг — Михаил Прокопьев;

57 кг — Андрей Федорцев;

63.5 кг — Михаил Григорян;

71 кг — Рамазан Шалтумаев;

80 кг — Артовазд Ароян;

92 кг — Савва Курочкин;

свыше 92 кг — Владислав Комаров.

«Монако»:

51 кг — Ион Плинга;

57 кг — Василе Мискои;

63,5 кг — Виктор Вакула;

71 кг — Александр Шарапов;

80 кг — Леньер Гонсалес;

92 кг — Куродгитдин Козау;

свыше 92 кг — Алессандро Оливейро.

«Црвена Звезда»:

51 кг — Муххамадризо Мухаммедалиев;

57 кг — Виталий Бойцов;

63,5 кг — Насиф Сейджи;

71 кг — Игорь Рогич;

80 кг — Данила Шелех;

92 кг — Максим Гузон;

свыше 92 кг — Александр Михайло.