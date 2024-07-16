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«Он выдал потрясающее выступление. Макс был безупречен». Гэтжи — о бое с Холлоуэем

«Он выдал потрясающее выступление. Макс был безупречен». Гэтжи — о бое с Холлоуэем
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался на тему своего боя с популярным американским бойцом Максом Холлоуэем, который состоялся на турнире UFC 300.

«Мой план на бой необязательно мог быть верным, но об этом можно всегда узнать лишь постфактум. Макс выдал потрясающее выступление. В тот вечер он был очень точен и просто безупречен. Его было сложно победить.

Что бы я хотел изменить в этом поединке? Как мне кажется, можно было бы оказать на него больше давления, прессинговать и идти вперёд. Перед боем у меня было ощущение, что Макс будет сам идти на меня, но в бою он слишком быстро нащупал удобную дистанцию, что было неожиданно. Четвёртый раунд остался за мной. И, на мой взгляд, если бы во мне сохранился тот же настрой и в пятом раунде, то я определённо победил бы», — приводит слова Гэтжи портал Sports Illustrated.

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