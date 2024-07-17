Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман назвал имена потенциальных соперников.

«Сейчас моя карьера подходит к финалу. Поэтому дайте мне возможность завершить карьеру правильно. Могут ли моими соперниками стать Шавкат Рамхонов, Иан Гарри, Джек Делла Маддалена или Белал Мухаммад? Определённо, да», — сказал Камару Усман в видео на YouTube-канале DraftKings.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Камару Усман разделил октагон с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза единогласным решением судей.