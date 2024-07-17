БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стивенсон: Ломаченко стал бы легчайшим боем в моей жизни

Стивенсон: Ломаченко стал бы легчайшим боем в моей жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон в очередной раз высказался о потенциальном поединке с украинцем Василием Ломаченко.

«Это был бы легчайший вечер в моей жизни. Будто отобрать конфету у ребёнка. Он это знает и поэтому выбрал Камбососа. Он один из великих, и я отдаю ему должное», — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

Материалы по теме
Оскар де ла Хойя высказался о возможном бое Ломаченко и Дэвиса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android