Стивенсон: Ломаченко стал бы легчайшим боем в моей жизни

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон в очередной раз высказался о потенциальном поединке с украинцем Василием Ломаченко.

«Это был бы легчайший вечер в моей жизни. Будто отобрать конфету у ребёнка. Он это знает и поэтому выбрал Камбососа. Он один из великих, и я отдаю ему должное», — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).