БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Блэйдс: в идеальном мире Аспиналл должен был бы подраться с Джонсом

Блэйдс: в идеальном мире Аспиналл должен был бы подраться с Джонсом
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс высказался о предстоящем реванше с британцем Томом Аспиналлом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«В идеальном мире должен был состояться бой Аспиналла и Джонса, но это не тот мир, в котором мы живём. В UFC было много странных боёв за эти годы. И это нормально для UFC. Я не удивляюсь. Это нормально», — приводит слова Блэйдса издание MMAJunkie.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл досрочно остановил в первом раунде Павловича. Блэйдс на UFC 299 в марте нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.

Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

Материалы по теме
Алистар Оверим сказал, кто победит в бою Джонса и Аспиналла

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android