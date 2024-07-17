Блэйдс: в идеальном мире Аспиналл должен был бы подраться с Джонсом

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс высказался о предстоящем реванше с британцем Томом Аспиналлом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«В идеальном мире должен был состояться бой Аспиналла и Джонса, но это не тот мир, в котором мы живём. В UFC было много странных боёв за эти годы. И это нормально для UFC. Я не удивляюсь. Это нормально», — приводит слова Блэйдса издание MMAJunkie.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл досрочно остановил в первом раунде Павловича. Блэйдс на UFC 299 в марте нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.

Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

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