БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю: по-прежнему считаю, что мог нокаутировать Фундору

Тим Цзю: по-прежнему считаю, что мог нокаутировать Фундору
Комментарии

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю в очередной раз высказался о своём поражении в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, встреча бойцов состоялась в марте и завершилась победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Я чувствовал, что всё под контролем, что всё идёт хорошо. Но рассечение выбило меня и колеи, и я не смог перестроиться. Как по мне, я мог выступить лучше. Я всё ещё верю, что мог нокаутировать его. Это неудобный соперник, высокий левша. Тяжело справляться с таким размахом рук, но, думаю, как только он прочувствовал мою силу, ему пришлось действовать с умом», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

Материалы по теме
Тим Цзю — о поражении Фундоре: искренне считаю себя королём дивизиона

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android