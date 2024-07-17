Тим Цзю: по-прежнему считаю, что мог нокаутировать Фундору

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю в очередной раз высказался о своём поражении в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, встреча бойцов состоялась в марте и завершилась победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Я чувствовал, что всё под контролем, что всё идёт хорошо. Но рассечение выбило меня и колеи, и я не смог перестроиться. Как по мне, я мог выступить лучше. Я всё ещё верю, что мог нокаутировать его. Это неудобный соперник, высокий левша. Тяжело справляться с таким размахом рук, но, думаю, как только он прочувствовал мою силу, ему пришлось действовать с умом», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

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