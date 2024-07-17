Дариуш сказал, в каком случае у Царукяна получится одолеть Махачева

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш высказался о возможном титульном бое между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Думаю, бой дойдёт до чемпионских раундов, и это может быть на руку Махачеву. Он способен победить и решением, и финишем. Как по мне, у Армана больше шансов в начале боя, он взрывной боец, который может атаковать и нокаутировать. Но я сомневаюсь, что он победит в пятираундовом бою», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

Царукян на юбилейном UFC 300 в апреле одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.

Материалы по теме Царукян заявил, что следующим сразится с Махачевым, несмотря на отстранение

Царукян — звезда дивизиона Хабиба. Уже ярче Махачева и Гэтжи