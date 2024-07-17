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Тим Цзю: всегда боялся проиграть, но сейчас понимаю, что это большой рост

Тим Цзю: всегда боялся проиграть, но сейчас понимаю, что это большой рост
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Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о своём поражении в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, встреча бойцов состоялась в марте и завершилась победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Знаете, в жизни не всегда получается выигрывать. Это то, что я понял. Я никогда сильно не радовался победе, но и когда я проиграл, я не расстроился слишком сильно. Я всегда боялся проиграть. Но как только я через это прошёл, то понял, что это станет большим ростом. Вы делаете два шага назад, а затем 20 шагов вперёд, таков настрой», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

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