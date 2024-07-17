Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков объяснил желание попасть в UFC

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков высказался о желании начать карьеру в смешанных единоборствах и попасть в американский промоушен UFC.

«UFC – это желание себя проверить! И деньги заработать! Пусть теперь ребята завоюют так же, как я, олимпийское золото, самое главное. И тогда пусть переходят. У меня другого выбора просто не остаётся.

Я хочу оставаться в спорте, но я уже не маленький мальчик, который может пахать днём и ночью, а потом у него есть ещё пара лет, чтобы чего‑то достичь и поехать на Игры в 2028 году, в 2032‑м. Я хочу сейчас использовать своё время, которое ещё есть у меня. Самое главное, чтобы позволило здоровье», — сказал Сидаков в эфире «Матч ТВ».

Заурбеку Сидакову 28 лет. Россиянин является победителем Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), трёхкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2023) и победителем Европейских игр – 2019 в Минске (Беларусь).