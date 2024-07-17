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Сергей Павлович назвал историческое место России, которое «должен посетить каждый»

Сергей Павлович назвал историческое место России, которое «должен посетить каждый»
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, поделился впечатлениями от посещения Волгограда.

«Мамаев курган в Волгограде — действительно впечатляющее место с памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» и главным монументом «Родина-мать зовёт!» Это действительно сильное духовное место, которое помогает нам помнить историю. Это место стоит посетить каждому», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем бою Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Поединок проходил 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Противостояние продлилось всю дистанцию. Победу единогласным решением судей одержал Волков.

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