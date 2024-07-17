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«Советское военное воспитание». Тим Цзю рассказал, как его растил отец

«Советское военное воспитание». Тим Цзю рассказал, как его растил отец
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о становлении под присмотром звёздного отца, члена Зала славы Кости Цзю.

«Когда я рос, папа был суперзвездой. Мы понимали, что он исключительный. И он всегда напоминал об этом. Но в то же время это не была привилегированная жизнь.

В моей жизни было что-то вроде советского военного воспитания, ты должен побеждать во всём. Поражения не существует. Каждое утро были правила, оно проходило по расписанию: подъём, тренировка, правильное питание… Всё строилось вокруг дисциплины», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Ringside seat with Tassie.

Ранее Тим высказался о первом поражении в профессиональной карьере.

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