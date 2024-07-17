Рой Джонс выбрал лучшего бойца P4P между Иноуэ и Кроуфордом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший выбрал лучшего действующего боксёра мира между соотечественником Теренсом Кроуфордом и японцем Наоей Иноуэ.

«На мой взгляд, у Иноуэ попросту нет достойной конкуренции. Он не может сейчас провести большой бой. В США его не знают, потому что у нас нет известных бойцов в его категории. Был Стивен Фултон, и посмотрите, что Иноуэ с ним сделал. Поэтому, хоть я и считаю его лучшим, я должен поставить на первое место Теренса Кроуфорда», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу ALL THE SMOKE FIGHT.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.