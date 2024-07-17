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Чимаев: отвожу борьбе или самбо 90 процентов подготовки

Чимаев: отвожу борьбе или самбо 90 процентов подготовки
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев признался, что практически всю подготовку к боям тратит на борьбу.

«90 процентов подготовки отвожу борьбе или самбо. Меняться уже поздно, да и пока это приносит успех. К тому же мне самому борьба очень нравится. Не секрет, что я всегда равнялся на Бувайсара Хамидовича [Сайтиева]», – сказал Чимаев во время выступления на Кавказском инвестиционном форуме.

Напомним, Чимаев не выступал с октября 2023 года, когда на UFC 294 победил раздельным судейским решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.

Ожидалось, что Чимаев выступил в июне, однако боец снялся с боя с австралийцем Робертом Уиттакером из-за болезни.

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