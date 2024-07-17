Чимаев: думал, что Алискеров выиграет бой с Уиттакером

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал поражение россиянина Икрама Алискерова в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC on ABC 6 в июне и завершилась победой Уиттакера нокаутом в первом раунде.

«Мы не общались, но я хорошо знаю этого парня, хороший такой, порядочный… С соседнего региона, наш брат. У нас был бой пять-шесть лет назад, но уже это закончилось.

Я думал, бой он выиграет, но, к сожалению, не получилось у него. Ну… с Уиттакером мне тоже предстоит бой. И не только с ним», — сказал Чимаев во время выступления на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.