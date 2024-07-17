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Анкалаев: Перейре был выгоден реванш с Прохазкой

Анкалаев: Перейре был выгоден реванш с Прохазкой
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев считает, что действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре было выгодно сразиться в реванше с чехом Иржи Прохазкой на коротком уведомлении в рамках UFC 303.

«У него как получилось… Он дерётся и перерыва не берёт. Он вышел, потому что был в форме. У него когда последний бой прошёл? Даже месяца не прошло. Да, у него Рамадана нет. Он после боя неделю отдохнул и обратно пришёл в зал. Он никакие травмы не получал. Поэтому он принял бой, ему это было выгодно.

У него было время подраться, дал бы согласие на UFC 305, могли же там подраться… Он выбрал такого лёгкого соперника, зная, что он бросается и можно его зацепить. Он выбрал для себя выгодный ход», — сказал Анкалаев в интервью Асланбеку Бадаеву.

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