Анкалаев: Перейре был выгоден реванш с Прохазкой

Российский боец UFC Магомед Анкалаев считает, что действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре было выгодно сразиться в реванше с чехом Иржи Прохазкой на коротком уведомлении в рамках UFC 303.

«У него как получилось… Он дерётся и перерыва не берёт. Он вышел, потому что был в форме. У него когда последний бой прошёл? Даже месяца не прошло. Да, у него Рамадана нет. Он после боя неделю отдохнул и обратно пришёл в зал. Он никакие травмы не получал. Поэтому он принял бой, ему это было выгодно.

У него было время подраться, дал бы согласие на UFC 305, могли же там подраться… Он выбрал такого лёгкого соперника, зная, что он бросается и можно его зацепить. Он выбрал для себя выгодный ход», — сказал Анкалаев в интервью Асланбеку Бадаеву.

Материалы по теме Анкалаев высказался о статусе его ожидаемого боя с Перейрой

Перейра набрал 12 кг после официального взвешивания