Анкалаев назвал свой вес между боями

Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), признался, что его вес между боями сильно переливает за 100 кг.

«Я к этому времени не готов [драться с Перейрой на UFC 305]. Времени мало. Если сейчас посмотреть, у меня вес 110 кг. Я даже вес согнать не успею», — сказал Анкалаев в интервью Асланбеку Бадаеву.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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