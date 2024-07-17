Магомед Анкалаев рассказал, как изменился его менталитет после поражения

Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), высказался о влиянии единственного поражения на его менталитет.

«До моего поражения то, что люди думают обо мне… Я беспокоился. А когда случилось поражение, меня начали обливать, каждый начал своё говорить, характера нет, и меня это сильно задевало. А когда я вернулся, всё поменялось. И тогда я понял, мнение людей, оно всегда будет. Сегодня мне вообще всё равно, кто что думает», — сказал Анкалаев в интервью Асланбеку Бадаеву.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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