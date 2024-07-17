«Один отменённый бой и одно мошенничество в 2024 году». Фанаты критикуют Чимаева

30-летний российский мастер смешанных единоборств Хамзат Чимаев столкнулся с критикой фанатов после своего заявления, что следующий его поединок должен быть за титул.

Поклонники в соцсетях считают, что раз Чимаев до сих пор не участвовал в поединках в 2024 году и не победил ни одного из бойцов, которые на данный момент входят в топ-10 среднего веса, то и не заслуживает титульный поединок.

«Один отменённый бой и одно мошенничество с криптовалютой в 2024 году… дайте моему мальчику титульный бой», — написал один из поклонников в соцсети Х (ранее Twitter).

«Отвязный торговец и мошенник этого не заслуживает», — написал другой пользователь.

«Бой… за титул?!?! После отказа от очередного боя в прошлом месяце… Не думаю, что это так работает, лол», — написал фанат в соцсетях.

Напомним, в июне Чимаев отказался от поединка против Роберта Уиттакера. Менеджер Ислама Махди Шаммас сделал заявление в соцсетях, объяснив решение отказаться от участия в турнире: «У Хамзата хроническая болезнь, с которой он боролся большую часть тренировочного лагеря, которую нельзя было вовремя залечить. Чимаев во время подготовки несколько раз попадал в больницу. Но мы замалчивали это, так как до последнего верили, что сумеем найти решение. Мы рассмотрели все варианты и поняли, что продолжать подготовку в таком режиме невозможно. Нельзя выходить в клетку неподготовленным. Особенно в том случае, если у тебя такой грозный соперник, как Уиттакер».