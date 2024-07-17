Маккэнн клянётся, что она и Пэдди Пимблетт снова затмят всех на UFC 304

34-летняя английская бывшая чемпионка Cage Warriors в наилегчайшем весе, в данный момент выступающая в женском минимальном весе Ultimate Fighting Championship, Молли Маккэнн заявила в преддверии шоу UFC 308 о том, что она и её друг британец Пэдди Пимблетт затмят всех на шоу.

«Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда нас с Пэдди охватывает голод, но мы становимся всё ближе и ближе к дате шоу, поэтому это становится всё более захватывающе. Так что клянусь, я и Пэдди просто собираемся в очередной раз украсть шоу. Два больших нокаута, и мы уезжаем в закат, а потом отправляемся на Тенерифе на отдых (в оригинале Молли использовала нецензурную лексику. — Прим. «Чемпионата»)», — заявила Молли в своих соцсетях.

Напомним, шоу UFC 304 должно состояться 27 июля 2024 года в спортивном комплексе «Co-op Live» в городе Манчестер, Англия.