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Официально: бой Нассурдина Имавова против Брендана Аллена будет состоять из трёх раундов

Официально: бой Нассурдина Имавова против Брендана Аллена будет состоять из трёх раундов
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Официально стало известно, что поединок между 28-летним российским и французским бойцом смешанных боевых единоборств, переехавшим в юношеском возрасте во Францию, Нассурдином Имавовым и 28-летним американским профессиональным бойцом смешанных единоборств Бренданом Алленом будет идти три раунда.

Ранее ещё не было полной уверенности в том, в каком формате будут организаторы проводить их поединок: в три или в пять раундов. Но теперь официально подтверждено, что бой останется трёхраундовым, сообщает журналист Марсель Дорфф.

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов (14-4) сразится с седьмым номером американцем Бренданом Алленом (26-5) на турнире организации, который состоится 28 сентября в Париже (Франция), сообщает издание MMA Fighting.

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