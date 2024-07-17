«Два мениска, два креста». Ян показал процесс восстановления после операций на коленях

31-летний российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян из клуба «Архангел Михаил», являющийся бывшим чемпионом UFC и временным чемпионом UFC в легчайшем весе, рассказал о перенесённых четырёх операциях на коленях.

«Не перестаю двигаться на встречу к счастью и делаю это с удовольствием. Мои колени уже четыре раза были прооперированы: два мениска, два креста! Но они заряжены», — приводит слова Яна канал RCC: MMA & Boxing.

Свой последний поединок Пётр провёл на шоу UFC 299 против китайского бойца смешанных единоборств, выступающего в легчайшем весе, Сонг Ядонга. Бой продлился все пять раундов, но победу судейским решением одержал российский боец, занимающий третью строчку рейтинга в легчайшем весе.